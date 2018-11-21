عاشور : جاهزون لمواجهه الوصل ولا بديل أمامنا سوى الفوز

أكد حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على صعوبة مباراة الفريق غدا امام الوصل الاماراتي في إياب دور ال16للبطولة كاس زايد للأندية الابطال مشيرا إلى أن الجميع جاهز لتلك المباراة ولا بديل على الفوز خصوصا وأن الأهلي يطمح في التأهل للدور التالي للبطولة.

واضاف أن الفريق شاهد تسجيلا لمباريات الفريق الاماراتي وتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه وهناك محاضرة فنيه مساء اليوم سيتم خلالها تحديد المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأشار عاشور إلى أن اللاعبين الكبار عقدوا اكثر من جلسه مع اللاعبين الشباب والجميع اتفق على ضرورة بذل أقصى الجهد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتأهل للدور التالي في البطولة.

وأكد كابتن الأهلي أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود.

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