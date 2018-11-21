شكرا لقرائتكم خبر 7 نساء بسباق الفورمولا للمرة الأولى في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

تتواجد 7 فتيات في سباق الفورمولا إي الذي سيقام في السعودية منتصف ديسمبر المقبل، ويجرى الاختبار بمشاركة جميع الفرق، قبل يوم من السباق في شوارع الدرعية بالعاصمة الرياض، بمشاركة نسائية تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ المسابقة التي سبق للسعودية استضافتها، وفقا لموقع ESPN.

وتشارك في الاختبار الإماراتية آمنة القبيسي التي بدأت حياتها في سباقات الكارتينج في سن 13 وتنافس دوليا في سلسلة سباقات فورمولا 4، وكان والدها خالد أول إماراتي يشارك في سباق لومان 24 ساعة للتحمل، وقالت في بيان "أنا فخورة جدا بتمثيل المرأة بشكل عام والمرأة العربية بشكل خاص، هذا الاختبار يشكل خطوة أخرى للأمام في حلمي بمسيرة احترافية في رياضة المحركات".

ويشكل السباق الذي يفتتح الموسم الخامس، انطلاقة "للجيل الجديد" من سيارات Formula E ويمثل أول ظهور لتلك السلسلة من السباقات في الشرق الأوسط.