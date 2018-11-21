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شكرا لقرائتكم سان جيرمان يتقدم بعرض مالى ضخم للتعاقد مع دي يونج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن تقدم نادى سان جيرمان بعرض مالى ضخم لنظيرتها فى أياكس للتعاقد مع الهولندى الشاب فرانكى دى يونج خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مساعى برشلونة للتعاقد مع الهولندى المتألق صاحب الـ21 عاما، اصطدمت بعرض قوى من سان جيرمان لضم اللاعب مقابل 80 مليون يورو.
وأشارت الصحيفة إلى أن النادى الفرنسى هو الأقرب لضم دى يونج، بينما سيتجه البارسا لمحاولة التعاقد مع زميله ماتياس دى ليخت صاحب الـ19 عاما.
ى يونج فى لقاء فرنسا
نجم أياكس الشاب
فرانكى دى يونج
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