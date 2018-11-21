شكرا لقرائتكم مانشستر يونايتد يخطط لقطع الطريق على الريال للتعاقد مع راشفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى نادى مانشستر يونايتد الإنجليزى لتجديد عقد المهاجم الشاب ماركوس راشفورد لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضمه خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة وعلى رأسها ريال مدريد. وأشارت صحيفة "صن" البريطانية، إن مسئولى مانشستر يونايتد يستعدون لفتح ملف تجديد عقد المهاجم الإنجليزى الشاب راشفورد والذى سينتهى فى يونيو 2020 مقابل زيادة راتبه الأسبوعى لـ 150 ألف إسترلينى بالإضافة إلى المكافأت. وتسعى إدارة مانشستر يونايتد لإنهاء ملف تجديد راشفورد خاصة وأن اللاعب دخل دائرة إهتمام ريال مدريد لضمه فى يناير وتقديم عرضاً قيمته 56 مليون يورو. وكان ماركوس راشفورد قد علق المفاوضات بخصوص تجديد عقده مع إدارة مانشستر يونايتد بشأن المخاوف من ملازمة دكة الإحتياطى كثيراً تحت قيادة جوزيه مورينيو كما يحدث حالياً. ويعد راشفورد أحد المواهب المستقبلية لفريق مانشستر يونايتد وتسعى إدارة النادى للحفاظ عليه داخل صفوف الشياطين الحمر، وهو أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإنجليزى فى عام 2018 (16 مباراة).

راشفورد ومورينيو صحيفة صن

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