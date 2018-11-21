شكرا لقرائتكم تشكيل حرس الحدود والمصري في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى حرس الحدود تشكيل فريقه والذى سيخوض اللقاء أمام المصرى بعد قليل فى الأسبوع الـ15 للدورى وجاء التشكيل كالاتى.. حراسة المرمى :أحمد السعدنى خط الدفاع : عبد الله جمعه و خالد سامى و محمد الشبينى و تاحا خط الوسط :أحمد فليكس و مصطفى جمال و إبراهيم عبد الخالق الهجوم: محمد الشيخ و ووليد عطيه و حماده نصر على الجانب الاخر ،أعلن ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصرى تشكيله كالاتى: حراسة المرمى : أحمد مسعد الدفاع :اسلام عيسى و فريد شوقى و أحمد شوشه و أحمد ياسر فى خط الظهر . الوسط :أحمد جوده و مصطفى مارسيللو و محمد جابر و عمرو موسى خط الوسط . الهجوم: أحمد جمعه و محمود حمد.

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