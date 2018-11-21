شكرا لقرائتكم عاشور يقود جلسات كبار الأهلي لتضميد الجراح قبل مواجهة الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حسام عاشور قائد الأهلى على صعوبة مباراة الفريق غدا امام الوصل الاماراتي في إياب دور الـ16للبطولة كاس زايد للأندية الابطال، مشيرا إلى أن الجميع جاهز لتلك المباراة ولا بديل على الفوز خصوصا وأن الأهلي يطمح في التأهل للدور التالي للبطولة.

وأضاف حسام عاشور أن الفريق شاهد تسجيلا لمباريات الفريق الإماراتي وتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه وهناك محاضرة فنيه مساء اليوم سيتم خلالها تحديد المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأشار عاشور إلى أن اللاعبين الكبار عقدوا اكثر من جلسه مع اللاعبين الشباب والجميع اتفق على ضرورة بذل أقصى الجهد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتأهل للدور التالي في البطولة، مؤكداًَ أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود.