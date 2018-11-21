شكرا لقرائتكم تشكيل طلائع الجيش لمواجهة بتروجيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد حلمي المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت بعد قليل في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الطلائع كلا من: حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : إسلام سري - خالد سطوحي - علي الفيل - عاصم صلاح خط الوسط : أحمد سمير - محمد رزق - أحمد كابوريا - كريم طارق - تالا نداي خط الهجوم : مصطفى محمد. ويحتل الطلائع المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلها وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زالت لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الأخير برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 1 وتعادل فى 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زال لديه مباراة مؤجلة.

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