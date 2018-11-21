شكرا لقرائتكم الأهلي: نشكر الوصل علي حفاوة الاستقبال.. الرياضة هدف سامي لتقوية العلاقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلى خلال الاجتماع الفني الشكر لمسئولي الوصل الاماراتي على حفاوة الاستقبال وحسن المعاملة منذ وصول البعثة، مضيفاً أن البعثة منذ اليوم الأول تشعر أنها في بلدها الثانية موضحا أن الرياضة لها هدف سامي لتقريب الشعوب وتقوية العلاقات متمنيا أن تخرج مباراة الأهلي والوصل بصورة تليق بالفريقين والشعبين المصري والاماراتي.

ويواجه الأهلي الوصل الإماراتي غدا الخميس في إياب دور الستة عشر من منافسات كأس زايد للأندية الأبطال علما بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل بهدفين لكل فريق.