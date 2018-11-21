شكرا لقرائتكم مدرب الأردن: الأخضر أثار إعجابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى البلجيكي فيتال يوركلمانز مدرب منتخب الأردن إعجابه بالمنتخب السعودي، مشيراً إلى أنه تفادى تكرار الخسارة أمام الأخضر بعدما تجرعها المرة الأولى كلاعب في مونديال أميركا 1994 بهدف سعيد العويران. وقال فيتال بعد المباراة: سبق أن خسرت أمام الأخضر في مونديال 1994 عندما كنت لاعباً في منتخب بلجيكا، واليوم قدموا مستويات رائعة والحقيقة أنا معجب للغاية بالفريق الحالي وكذلك مدربه خوان أنطونيو بيتزي.

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