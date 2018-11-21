شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. المقاصة يهزم النجوم بهدفين ويصعد للمركز الثانى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فريق مصر المقاصة فوزاً غالياً على النجوم بهدفين دون رد فى عقر داره على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام.
سجل هدفى المقاصة البوركينى إيريك تراروى فى الدقيقة 66 وصلاح عاشور فى الدقيقة 79.
وبذلك يرتفع رصيد المقاصة لـ23 نقطة ليحتل المركز الثانى فى ترتيب جدول الدورى خلف الزمالك المتصدر بـ26 نقطة، بينما يتجمد رصيد النجوم عند النقطة 16 ويهبط للمركز العاشر بجدول الدورى.
هدف إيريك تراورى
هدف صلاح عاشور
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