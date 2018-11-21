شكرا لقرائتكم خبر عن النقاز وساسى خارج آخر مران للزمالك قبل مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل الثنائى الدولى حمدى النقاز وفرجانى ساسى لاعبا الزمالك إلى القاهرة، للانضمام مجددا إلى فريقهما بعد الانتهاء من التواجد مع منتخب تونس فى مواجهتى مصر والمغرب على الترتيب، فيما يصل الدولى الكونغولى كاسونجو مهاجم الفريق مساء اليوم إلى القاهرة بعد مشاركته مع منتخب بلاده فى تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وقرر السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، منح راحة للثنائى التونسى النقاز وساسى بعد وصولهما اليوم إلى القاهرة من المران الأخير المقام حاليا على ملعب النادى قبل مواجهة الداخلية، ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة الداخلية، غداً الخميس، على ملعب بتروسبورت، فى الأسبوع الخامس عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز التى يتصدرها الفريق الأبيض برصيد 26 نقطة.

وكان ساسى قد شارك بشكل أساسى فى مواجهة منتخب تونس أمام منتخب مصر، فى المباراة التى انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تواجد النقاز على مقاعد البدلاء ثم شارك الثنائى فى مواجهة نسور قرطاج الودية مع المغرب، التى أقيمت بالأمس على ملعب رادس وانتهت لصالح المنتخب المغربى بهدف نظيف.