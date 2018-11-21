شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يقرر إيقاف كابتن الفريق قبل ساعات من قمة المجموعة الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى المنصورة برئاسة حاتم الميرى إيقاف كريم بدير كابتن الفريق وإحالته للتحقيق، وذلك على خلفية المذكرة التى تقدم بها ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق بعد عدوله عن استقالته من تدريب الفريق.

وجاء إيقاف كريم بدير قبل 24 ساعة من مباراة الفريق أمام طنطا، المقرر لها الخامسة من مساء الخميس المقبل باستاد نادى طنطا فى قمة مباريات المجموعة الثالثة التى يتصدرها دمنهور بفارق نقطة واحدة عن المنصورة.

وتقدم ياسر الكنانى المدير الفنى للمنصورة بمذكرة لمجلس إدارة النادى طلب خلالها إيقاف كريم بدير كابتن الفريق، على خلفية المشادة التى حدثت بين اللاعب والمدير الفنى داخل غرف خلع الملابس بعد تدريب الفريق أمس الأول ليقرر مجلس إدارة المنصورة إيقاف اللاعب وإحالته للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالنادى.

يذكر أن كريم بدير انتقل للمنصورة مطلع الموسم الحالى قادما من صفوف وادى دجلة بعد موسم واحد قضاه اللاعب فى الدورى الممتاز، وشارك اللاعب فى جميع مباريات المنصورة فى دورى القسم الثانى هذا الموسم قبل أن يقرر مجلس الإدارة إيقافه على خلفية المشادة الكلامية بينه وبينه وبين ياسر الكنانى المدير الفنى للفريق.