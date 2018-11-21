تعرف على تشكيل الحرس والمصرى فى المكس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى حرس الحدود تشكيل فريقه، الذى سيخوض لقاء أمام المصرى بعد قليل فى الأسبوع الـ15 للدورى وجاء التشكيل كالآتى..

حراسة المرمى :أحمد السعدنى خط الدفاع : عبد الله جمعه و خالد سامى و محمد الشبينى و تاحا خط الوسط : أحمد فليكس و مصطفى جمال و إبراهيم عبد الخالق الهجوم: محمد الشيخ و ووليد عطية وحمادة نصر على الجانب الآخر أعلن ميمى عبد الرازق المدير الفنى للمصرى تشكيله كالآتى: حراسة المرمى : أحمد مسعد الدفاع : إسلام عيسى و فريد شوقى و أحمد شوشه و أحمد ياسر فى خط الظهر . الوسط : أحمد جوده و مصطفى مارسيللو و محمد جابر و عمرو موسى خط الوسط . الهجوم: أحمد جمعة ومحمود حمد.

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