شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات حالة الخطيب بعد إجراء عملية جراحية فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تحسّنت حالة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الساعات الماضية عقب إجراء جراحة أول أمس الاثنين لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

وبدأ الخطيب يتفاعل بشكل جيد ومتواصل مع زوجته التى تُقيم معه فى المستشفى الذى أجرى فيه العملية الجراحية بمدينة هانوفر الألمانية وصديق مصرى له مُقيم بألمانيا، كما تواصل رئيس الأهلى مع بعض مسئولى النادى وبعض أصدقائه بالقاهرة، وتحدث معهم بشكل سريع ووجه رسالة طمأنينة لجمهور الأهلى وجميع من سأل عنه وأكد لهم أن حالته فى تحسن.

ويستعد محمود الخطيب لمُغادرة المستشفى الذى أجرى فيه العملية الجراحية من أجل الإقامة فى فندق يبتعد أمتار قليلة عن المستشفى، ويستمر هناك عدة أيام لحين عودته لمصر.

ويقيم الخطيب حالياً فى غرفته بأحد مستشفيات مدينة هانوفر الألمانية بعدما غادر غرفة العناية المُركزة أمس الأول ويستمر فى المستشفى 48 أو 72 ساعة قادمة قبل الانتقال للإقامة فى الفندق القريب من المستشفى، ويستمر به أسبوعاً أو عشرة أيام وهى فترة نقاهة بعدها سيعود للقاهرة لاستكمال برنامجه العلاجى، ثم مزاولة أعماله ونشاطاته.