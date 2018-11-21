شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عاشور يكشف كواليس جلسة كبار الأهلى قبل مواجهة الوصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسام عاشور قائد الأهلى صعوبة مباراة الفريق غدا أمام الوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 للبطولة كاس زايد للأندية الأبطال، مشيرا إلى أن الجميع جاهز لتلك المباراة ولا بديل على الفوز، خصوصا أن الأهلى يطمح فى التأهل للدور التالى للبطولة.

وأضاف حسام عاشور أن الفريق شاهد تسجيلا لمباريات الفريق الإماراتى، وتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه، وهناك محاضرة فنية مساء اليوم سيتم خلالها تحديد المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفنى.

وأشار عاشور إلى أن اللاعبين الكبار عقدوا أكثر من جلسة مع اللاعبين الشباب والجميع اتفق على ضرورة بذل أقصى الجهد، وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتأهل للدور التالى فى البطولة، مؤكداًَ أن الجميع يعيش فى حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود.