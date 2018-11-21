شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى بـ"الأحمر" وحارس مرماه بـ"الأسود" أمام الوصل بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى والوصل الإماراتى فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، الذى أقيم فى مقر نادى الوصل بإمارة دبى عن الاتفاق على ارتداء الأهلى "زيه الأحمر" المعتاد على أن يرتدى حارس المرمى الزى الأسود بالكامل، فيما يرتدى فريق الوصل الزى الأصفر وحارس مرماه الأخضر بالكامل.

ويلتقى الأهلى مع الوصل فى الخامسة والنصف من مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارت فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2.

حضر الاجتماع ممثلا عن الأهلى كل من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلى المدير الإدارى بجانب كل من محمد سعيد المصرى مراقب المباراة وخليل جلال مراقب الحكام وناصر العبيدلى المنسق العام للمباراة وماجد بشير المنسق الإعلامى للمباراة وإبراهيم النمر مساعد الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتى وحميد يوسف ونايف الرشيد وجمعة الكعبى من نادى الوصل وفهد التميمى من الاتحاد العربى.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على كل الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، وعلى حضور الفريقين للملعب قبل بداية القاء بـ90 دقيقة.