شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلى بعد التأهل: الفوز على لاعبة مصرية وبطل العالم للناشئين ليس سهلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت رنيم الوليلى لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثانية عالميا، عن سعادتها بالتأهل إلى المرحلة الثالثة ببطولة هونج كونج النفتوحة للاسكواش، والتى تعد واحدة من أكبر البطولات فى اللعبة.

وكتبت الوليلى عبر على تويتر: الحمد لله على التأهل للمرحلة الثالثة من هونج كونج، الفوز مع لاعب اسكواش مصرى ليس سهلا، فما بالك ببطل العالم للناشئين، المباراة المقبلة ستكون أمام فيكتوريا لوست.

وكانت رنيم الوليلى تأهلت إلى دور ال16 بهونج كونج بعد تغلبها على مواطنتها المصرية روان العربى بطل العالم للناشئين بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها كالتالى: 11/6، 11/5، 11/1.



