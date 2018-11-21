شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن غيابات الأهلى أمام الوصل بالبطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى فريق الأهلى من غياب عدة لاعبين عن صفوف الفريق خلال مباراة الوصل الإماراتى فى الخامسة والنصف مساء غد الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الإمارات، فى إياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب انتهى بالتعادل 2/2، وهو ما نرصده فى التقرير التالى..

س: من أبرز اللاعبين الذين يغيبون عن الأهلى أمام الوصل بالإمارات؟

ج: الأهلى سيفقد جهود كل من أحمد فتحى ومحمد هانى وعمرو السولية للإصابة، كما سيتواصل غياب كل من على معلول وأجاى ومحمد نجيب، حيث يغيب الثلاثى عن الفريق منذ فترة.

س: هل استعاد الأهلى أحد لاعبيه المُصابين قبل مواجهة الوصل؟

ج: الأهلى اصطحب هشام محمد معه ضمن رحلة الإمارات لمواجهة الوصل المهمة بعدما تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة التى حرمته من إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا أمام الترجى.

س: ماذا عن إصابة حسام عاشور فى مران الفريق أمس الثلاثاء بالإمارات؟

ج: إصابة بسيطة فى أصبع القدم، وتماثل اللاعب للشفاء منها وبات جاهزاً للمشاركة فى لقاء الغد حسب تأكيدات الدكتور خالد محمود طبيب الفريق.

س: ما أهم الأزمات التى تواجه الأهلى أمام الوصل بسبب الإصابات؟

ج: أزمة الجبهة اليُمنى.. حيث سيفقد الفريق جهود كل من أحمد فتحى ومحمد هانى للإصابة، كما يغيب باسم على لعدم القيد فى القائمة العربية.

س: كيف سيحل الجهاز الفنى هذه الأزمة؟

ج: هناك مفاضلة بين كريم نيدفيد وأكرم توفيق للمشاركة فى الجبهة اليُمنى، وهو ما سيتحدد خلال الساعات المقبلة.