مطاردة مؤقتة.. المقاصة يرتقي لوصافة الدوري بالفوز على النجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ارتقى فريق مصر المقاصة لوصافة الدوري مؤقتًا بالفوز على فريق النجوم (2-0) ضمن الجولة الـ15 من مسابقة الدوري المصري.

إيريك تراوري افتتح أهداف مصر المقاصة في الدقيقة 66، وأضاف صلاح عاشور الهدف الثاني للفريق الفيومي في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة يكون مصر المقاصة استعاد نغمة الانتصارات بعد الخسارة الجولة الماضية من بيراميدز(2-0)، في المقابل تذوق فريق النجوم طعم الخسارة بعد الفوز الجولة الماضية أمام الاتحاد السكندري بهدفين دون رد.

وأصبح المقاصة في وصافة الدوري مؤقتًا برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الزمالك متصدر الدوري.

ويتفوق الفريق الفيومي على بيراميدز صاحب المركز الثالث بنقطة إلا أن بيراميدز لديه مباراة مساء اليوم أمام وادي دجلة ضمن منافسات الأسبوع.

في المقابل، تذوق فريق النجوم طعم الخسارة للمرة الرابعة هذا الموسم ليتجمد رصيده عند 16 نقطة في المركز العاشر.