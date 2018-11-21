عاشور عن لقاء الوصل: هدفنا إسعاد الجماهير.. الجميع جاهز للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أكد حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على صعوبة مباراة الفريق أمام الوصل الإماراتي، لافتًا إلى أن الجميع اتفق على بذل قصارى جهده لإسعاد الجماهير.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الوصل الإماراتي غدًا الخميس في إياب دور الـ16 لبطولة كأس زايد.

وخلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة قال عاشور: "الجميع جاهز لتلك المباراة ولا بديل على الفوز خصوصًا وأن الأهلي يطمح في التأهل للدور التالي للبطولة".

وأضاف: "شاهدنا تسجيلات لمباريات الفريق الإماراتي، نعرف نقاط القوة والضعف بين صفوفه جيدًا وهناك محاضرة فنية مساء اليوم سيتم خلالها تحديد المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني".

وأكمل: "اللاعبين الكبار عقدوا أكثر من جلسة مع الشباب، اتفق الجميع خلالها على ضرورة بذل أقصى الجهد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتأهل للدور التالي في البطولة".

وأتم: "الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود".

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب برج العرب في الاسكندرية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ويحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة للتأهل إلى ربع النهائي.