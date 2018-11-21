كارتيرون: نمتلك الطموح والرغبة للفوز على الوصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق النادي الأهلي، أن فريقه يمتلك الطموح والرغبة من أجل تحقيق الفوز على الوصل الإماراتي في إياب دور الـ16 من بطولة كأس زايد.

وأضاف كارتيرون في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة :"نحترم فريق الوصل، نتيجة التعادل في مباراة الذهاب تعتبر غير مرضية بالنسبة لنا".

وتابع :"في مباراة الذهاب سيطرنا على اللقاء لمدة 80 دقيقة لكن المباراة انتهت بالتعادل رغم سيطرتنا على مجريات اللقاء".

وواصل :"آخر 10 دقائق من زمن المباراة سكنت شباكنا هدفين وهو ما جعل البعض يظن أننا لم نخض لقاء الذهاب بكل قوة".

كانت مباراة الذهاب بين الأهلي والوصل انتهت بنتجية التعادل (2-2) في برج العرب بالأسكندرية ليصبح الفريق المصري مطالبًا بالفوز أو بالتعادل بأكثر من هدفين في المباراة المقرر لها غدًا الخميس، للاستكمال مشواره في البطولة.