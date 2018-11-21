الزمالك قد يفتقد خدمات مهاجمه أمام الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل مصراوي:

اقترب المهاجم الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك، من الغياب عن مباراة الداخلية والمقرر لها مساء غد الخميس ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وأفاد مراسل مصراوي بنادي الزمالك، أن كاسونجو أصبح قريبًا من الغياب عن حسابات جروس بسبب تأخر موعد وصوله للقاهرة لظروف الطيران.

ومن المقرر أن يصل كاسونجو إلى القاهرة في تمام الواحدة صباح الخميس مما سيصعب تواجده في المباراة.

وكان من المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء قبل أن تتسبب ظروف الطيران في تأخر عودته إلى القاهرة.

كاسونجو استطاع أن يسجل هدفًا لمنتخب بلاده في مرمى منتخب الكونغو للدموقراطية في مباراة انتهت نتيجتها (1-1) ضمن الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية والمؤهلة لكأس الأمم والتي ستقام بالكاميرون العام المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة من أصل 11 مباراة مع امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة أمام الإسماعيلي وبيراميدز والمصري البورسعيدي.