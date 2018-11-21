تقرير.. هل يلجأ جروس لخطة "ب" لحل أزمته أمام الداخلية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستأنف الزمالك مشواره في مسابقة الدوري بتحد جديد في مسيرته أملاً في الاحتفاظ بالقمة بعد سلسلة من النتائج الإيجابية خلال الفترة الأخيرة.

الزمالك والذي يتصدر مسابقة الدوري بـ26 نقطة بجانب امتلاكه ثلاث مباريات مؤجلة أمام (الإسماعيلي - بيراميدز - المصري البورسعيدي) سيدخل مباراة الداخلية وعينه على الانتصار الخامس تواليًا بالمسابقة المحلية.

وقبل مواجهة الداخلية المقرر لها غدًا الخميس ضمن فعاليات الجولة 15 سيكون على جروس التفكير في إيجاد حل لأزمته الدفاعية بعد إصابة مدافعه الأساسي محمود حمدي "الونش" بجانب إيقاف محمد عبد الغني والذي تعرض للطرد في مباراة الإنتاج الحربي الأخيرة.

- خطة "ب"

خلال فترة الإعداد وقبل بداية الموسم اعتمد المدير الفني السويسري على لاعب وسط الفريق محمود عبد العاطي "دونجا" في مركز المدافع.

صاحب الـ25 عامًا شارك في مركز المدافع خلال مباراتي نورنبيرج الألماني والوصل الإماراتي، وبالطبع وبعد تجربة دونجا السابقة في هذا المركز قد يستعين جروس بلاعبه لسد عجز الفريق والمشاركة بجانب محمود علاء هداف الدوري بـ8 أهداف.

ومن المنتظر أن تكون مباراة الداخلية هيّ المشاركة الأولى للاعب مصر المقاصة السابق حيث لم يسبق له خوض أي مباراة في الدوري لكنه شارك في 63 دقيقة بكأس مصر هذا الموسم أمام منية سمنود في لقاء انتهى لصالح الأبيض (1-0).

- مشاركة أولى

منذ انتقال المدافع الشاب محمد عبد السلام إلى صفوف الزمالك قادمًا من بتروجت ولم يشارك صاحب الـ21 عامًا في أي مباراة رسمية حتى الآن سواء في بطولة الدوري أو الكأس أو بطولة كأس زايد.

ولم يحصل المدافع الشاب على فرصة بقميص الزمالك نظرًا لوجود محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الغني إلا أن إصابة الثاني وإيقاف الثالث قد تتيح لمدافع بتروجت السابق الفرصة للظهور للمرة الأولى في الدوري هذا الموسم.

المدافع القادم من بتروجت كانت آخر مشاركاته الرسمية بصفة عامة ببطولة الدوري عندما لعب أمام الإنتاج الحربي في آخر مباراة بالدوري الموسم الماضي ونجح خلالها في صناعة هدف في لقاء شهد تفوق الإنتاج (2-1).

- حل ثالث

الحل الثالث أمام جروس وهو الاستعانة بالصاعد محمد أحمد يوسف والمعروف بـ"كماتشو" لسد عجز الدفاع في مباراة الداخلية.

كماتشو والذي يشارك في مركزي الدفاع والظهير الأيمن لم يشارك في أي مباراة بالدوري هذا الموسم مع الزمالك إلا أنه لعب مباراة واحدة كانت أمام منية سمنود بالكأس حيث شارك لمدة 75 دقيقة في مركز الظهير.

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