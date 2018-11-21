رياضة | كارتيرون: دوافع الأهلي كبيرة لتخطي الوصل وتجاوز المرحلة الحالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كارتيرون: دوافع الأهلي كبيرة لتخطي الوصل وتجاوز المرحلة الحالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الفريق يمر الأن بفترة صعبة بسبب خسارة اللقب الافريقي لذلك فإن دوافع الفريق كبيرة من أجل العودة سريعا ، والفوز في لقاء الوصل غدا حتى يتخطى الأهلي تلك المرحلة الصعبة.

وأضاف كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي والوصل الإماراتي في دور الـ16 لكأس زايد للأندية الأبطال ، قائلا أن لاعبو الأهلي بذلوا مجهودا كبيرا في بطولة إفريقيا منذ توليه المسئولية الفنية وحتى نهائي دوري الأبطال مؤكدا ان الفريق تمكن من العودة بعد احتلاله المركز الأخير في المجموعة وصولا إلى مباراة النهائي وهذا تطلب مجهودا كبيراً.

وأشار الي أنه يدرك أهمية مباراة الوصل وقال : علينا جميعا أن نبدأ من جديد ونخطط للمرحلة المقبلة على أن تكون البداية من مباراة الوصل بتحقيق نتيجة إيجابية والتأهل للدور التالي مشددا على ثقته في قدرة لاعبيه على تخطي تلك المرحلة.

وأتم حديثه قائلا :” بالرغم من وجود غيابات في صفوف الفريق لكن ثقتنا كبيرة في جميع اللاعبين خصوصا وأننا جئنا إلى الامارات بطموح كبير يدفعنا لبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز غدا والتأهل” لدور الثمانية لبطولة كاس زايد للأندية الابطال .