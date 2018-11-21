رياضة | طارق العشري يعلن تشكيل الحرس أمام المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق العشري يعلن تشكيل الحرس أمام المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن طارق العشرى المدير الفنى للفريق الكروى الأول لنادى حرس الحدود تشكيل فريقه والذى سيخوض اللقاء أمام المصرى بعد قليل فى الأسبوع الـ15 للدورى الممتاز. وجاء التشكيل كالاتى:- حراسة المرمى :أحمد السعدنى خط الدفاع : عبد الله جمعة وخالد سامى ومحمد الشبينى وتاحا خط الوسط :أحمد فليكس ومصطفى جمال وإبراهيم عبد الخالق خط الهجوم: محمد الشيخ ووليد عطيه وحماده نصر

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