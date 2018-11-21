رياضة | ميدو: أحمد أحمد ورث فساد متفشي بالكرة الإفريقية.. وندعمه بقوة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: أحمد أحمد ورث فساد متفشي بالكرة الإفريقية.. وندعمه بقوة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه أحمد حسام ميدو المدير الفني السابق بوادي دجلة، التحية لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أحمد أحمد بعد محاربته للفساد داخل الكاف.

وغرد ميدو عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"‏تحية كبيرة لأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي على محاربته لفساد بعض الحكام في أفريقيا وفضحهم أمام الجميع".

وأوضح "الرجل ورث فساد متفشي منذ سنوات طويلة داخل الاتحاد الأفريقي فساد اهدى أندية بعينها بطولات وصعد بمنتخبات لكأس العالم مرات ومرات دون وجه حق..".

وأضاف "احد حكامنا الشرفاء اشتكى من واقعة محاولة رشوته من قبل رئيس نادي مازيمبي فتم معاقبته واستبعاده من إدارة أي مباراة أفريقيا..".

وتابع "حتى تتقدم الكرة في أفريقيا يجب أن نحارب حتى يسمح الاتحاد الدولي للاعبين الأفارقة باللعب داخل بلاد الاتحاد الأوروبي في سن ١٦ بدلا من ١٨ وهو ما ناقشنا فيه انفانتينو في كونجرس الفيفا الأخير ويجب أن ندعم أحمد أحمد في محاربته ضد فساد بعض الحكام حتى يكون هناك عدالة حقيقية بين الجميع..".