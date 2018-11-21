رياضة | حسام عاشور: جاهزون لمواجهة الوصل ولا بديل أمامنا سوى الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام عاشور: جاهزون لمواجهة الوصل ولا بديل أمامنا سوى الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حسام عاشور كابتن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على صعوبة مباراة الفريق غدا أمام الوصل الاماراتي في إياب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الابطال مشيرا إلى أن الجميع جاهز لتلك المباراة ولا بديل على الفوز خصوصا وأن الأهلي يطمح في التأهل للدور التالي للبطولة.

وأضاف، أن الفريق شاهد تسجيلا لمباريات الفريق الإماراتي وتعرف على نقاط القوة والضعف بين صفوفه وهناك محاضرة فنية مساء اليوم سيتم خلالها تحديد المهام المكلف بها كل لاعب وفقا لرؤية الجهاز الفني.

وأشار عاشور، إلى أن اللاعبين الكبار عقدوا اكثر من جلسة مع اللاعبين الشباب والجميع اتفق على ضرورة بذل أقصى الجهد وتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير والتأهل للدور التالي في البطولة.

وأكد عاشور، أن الجميع يعيش في حالة من التركيز الشديد من أجل تحقيق الهدف المنشود.