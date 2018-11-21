كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر: مفاوضات سموحة مع الصفقات الجديدة "سرية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى فرج عامر، رئيس نادي سموحة، وجود أي مفاوضات مع أي لاعب الفترة الحالية لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "دائما مفاوضات سموحة تكون سرية مع الصفقات الجديد، حتى لا نتعرض لمزادات في الصفقات".
وتابع: "سموحة سيتواجد في المربع الذهبي هذا الموسم ولن نفرط في نجوم الفريق نهائيا قبل نهاية الموسم".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | فرج عامر: مفاوضات سموحة مع الصفقات الجديدة "سرية" على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .