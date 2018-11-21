رياضة | أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام الحدود

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أحمد جمعة يقود هجوم المصري أمام الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلة فريقه لمباراة حرس الحدود والتي تبدأ في تمام الخامسة والربع مساء اليوم على ستاد حرس الحدود بالمكس ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري العام.
وتضم التشكيلة الأساسية كل من:
حراسة المرمي: أحمد مسعود
خط الدفاع: محمود حمد ، أحمد شوشة ، أحمد عبد الموجود ، مصطفى مارسيلة
خط الوسط: فريد شوقي ، عمرو موسى، أحمد ياسر ، محمد جابر ، إسلام عيسى
خط الهجوم: أحمد جمعة
فيما تضم قائمة البدلاء أحمد بوسكا ، كريم العراقي ، أحمد خالد ، حجاج عويس ، محمود القط ، توريك جبرين ، والناشئ الصاعد اسلام عطية
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