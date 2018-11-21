رياضة | محمد حلمي يعلن تشكيل طلائع الجيش أمام بتروجت

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أعلن محمد حلمي المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لمواجهة بتروجت بعد قليل في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل الطلائع كلا من :- حراسة المرمى : محمد بسام خط الدفاع : إسلام سري - خالد سطوحي - علي الفيل - عاصم صلاح خط الوسط : أحمد سمير - محمد رزق - أحمد كابوريا - كريم طارق - تالانداي خط الهجوم : مصطفى محمد

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