رياضة | رئيس سموحة: منطقي نطلب 100 مليون جنيه لبيع أهم مدافع في مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سموحة: منطقي نطلب 100 مليون جنيه لبيع أهم مدافع في مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أن قيمة الـ100 مليون جنيه التي طلبها مقابل رحيل ياسر إبراهيم، تعد منطقية نظرا لقيمة اللاعب الفنية.
وقال خلال مداخلته في برنامج «في التمانيات» الذي يقدمه محمد عبد الوهاب «هوبا» على إذاعة إنرجي: "ياسر إبراهيم، أحسن مدافع في مصر وعيب على الجهاز الفني، عدم ضمه نهائيا للمنتخب، لأنه مدافع متكامل".
وتابع: "كنا نملك مدافع أقل من ياسر إبراهيم فنيا وهو عبد الله البكري واستفدنا منه ماديا بشكل كبير، فكيف لا نطلب 100 مليون جنيه مقابل رحيل أهم مدافع في مصر".
وأضاف: "المنتخب لا يضم إلا لاعبي الأهلي والزمالك، فكل من أيمن أشرف وحسام باولو، لم ينضموا للمنتخب إلا بعد انتقالهم للأندية القمة".
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