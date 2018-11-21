كريستيانو رونالدو يتلقى وصية مشجع يوفنتوس

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، رسالة غريبة على شكل “وصية” من مشجع إيطالي توفي مؤخرا، كان قد ترك الرسالة التي تدل على مدى حبه وتشجيعه لفريقه.

شبكة “روسيا اليوم” نقلت عن “eurosport.ru” أن مشجع فريق يوفنتوس الإيطالي ماريو ستيفانيني، والملقب بـ “Il Doro”، كان قد ترك وصية غريبة قبل وفاته في 15 نوفمبر الجاري عن عمر ناهز 77 عاما.

وبحسب التقاليد الإيطالية، فقد تم نشر إعلان حول هذا الأمر، والذي تضمن طلبا غير مألوف للمتوفى جاء فيه: “لا تجلبوا الزهور، فلتكن بدلا منها أهداف كريستيانو رونالدو”.

كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد الإسباني، كان قد انتقل الصيف الماضي إلى صفوف يوفنتوس مقابل 105 ملايين يورو، وأحرز بقميص يوفنتوس الملقب بـ”البيانكونيري” 8 أهداف في 12 مباراة ضمن الدوري الإيطالي.

يشار إلى أن فريق يوفنتوس سيخوض مباراته القادمة، ضمن الجولة 13 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”، ضد ضيفه فريق سبال يوم 24 نوفمبر الجاري.