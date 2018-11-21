الان تتابع مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة بث مباشر اليوم الأربعاء 21/11/2018 في كأس زايد والان مع التفاصيل

متابعة - الخليج 365:

تُذاع اليوم مباراة المريخ واتحاد العاصمة ضمن منافسات جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، تابعوا معنا بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة عبر موقعنا “الخليج 365 الالكترونية” بدون تشفير او تقطيع، مشاهدة متس المريخ واتحاد العاصمة عبر موقعنا اليوم.

مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة في كاس زايد

يدخل فريق الكرة الأول بنادي المريخ، اليوم الاربعاء 21/11/2018، مباراة مهمة أمام اتحاد العاصمة، على ملعبه ووسط جمهوره، ضمن منافسات جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب.

بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة في كاس زايد

ويسعى المريخ الفوز بالمباراة اليوم وسط جماهيرهـ، قبل مواجهة الاياب من جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، والتي تقام في العاصمة، الجزائر، يوم 10 ديسمبر المقبل.

أما اتحاد العاصمة يأمل في العودة بنتيجة جيدة من الخرطوم تسهل مواجهة الإياب وتضع قدم الفريق في ربع نهائي البطولة التي تعتبر ثاني أكبر بطولة للأندية على مستوى العالم.

مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة اليوم

عادت بعثة المريخ إلى العاصمة الخرطوم، بعدما أنهى الفريق معسكراً تدريبياً استمر 10 أيام في الإمارات؛ استعداداً لخوض منافسات كأس زايد وبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب بداية مباريات الموسم المحلي الجديد في السودان.

بث مباشر مباراة المريخ واتحاد العاصمة

ينتظر مشاهدة مباراة المريخ واتحاد العاصمة ملايين من عشاق الفريقين في الوطن العربي، ويمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة بين المريخ واتحاد العاصمة عبر موقعنا بث مباشر بدون تشفير او تقطيع، لمشاهدة متش المريخ واتحاد العاصمة يمكنك الضغط على الرابط التالي ..

موعد مباراة المريخ واتحاد العاصمة

تنطلق صافرة المباراة اليوم بين المريخ واتحاد العاصمة، ضمن منافسات جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، في الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسودان.

تشكيلة مباراة المريخ واتحاد العاصمة المتوقعة اليوم

تشكيل المريخ السوداني أمام اتحاد العاصمة الجزائري اليوم

جمال سالم لحراسة المرمى، أحمد ضفر، محمد حماد الجس، رمضان عجب، أحمد أدم في الخط الخلفي، وفي خط المنتصف أمير كمال، ضياء محجوب، ألتش، وفي الخجوم بكري وسيف تيري.

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري أمام المريخ السوداني اليوم

زيماموش لحراسة المرمى، فاروق شافعي، رضوان شرييفي، حمزة كودري، رفيق بودربال، محمد بن يحيي، اسامة شيتة، عبد الرؤوف غيث، مريان بن ظاهر، وفي الهجوم أيمن محيوس، وليد آرجي.

وكان من المفترض أن تلعب المباراة يوم أمس لكن تم تأجيلها 24 ساعة من اجل الانتهاء من أسبوع الفيفا والمباريات الدولية، ومن المنتظر أن تكون المباراة قوية بين الفريقين.

القنوات الناقلة مباراة المريخ واتحاد العاصمة

يتم بث مباراة المريخ واتحاد العاصمة، اليوم الاربعاء، في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت السعودية، ضمن منافسات جولة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة كأس زايد للأندية أبطال العرب، عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 1، والتي تنقل كل مباريات البطولة العربية للأندية الأبطال 2018.