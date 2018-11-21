الان تتابع الرباط الجانبي يبعد عمر هوساوي عن النصر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبدالمجيد بن طالب - الخليج 365:

تعرض كابتن المنتخب السعودي ونادي النصر عمر هوساوي للإصابة، مساء يوم أمس (الثلاثاء)، للإصابة في الركبة، وخرج على أثرها -من مباراة منتخبنا الوطني ونظيره الأردني- في الدقيقة 90.

وبين التشخيص المبدئي أن اللاعب تعرضه لتمدد في الرباط الجانبي للركبة، وسيقوم اللاعب بعمل أشعة رنين مغناطيسي، مساء اليوم (الأربعاء)، لمعرفة التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها، والمدة التي يحتاج لها للعودة مجددة، والتي من المتوقع أن تصل إلى ثلاثة أسابيع في حال ثبت إصابته بتمدد بالرباط الجانبي.