شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة إلغاء عضوية محمد صلاح من مركز شباب نجريج (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نفى المحاسب عبدالعزيز البنبي، خال النجم محمد صلاح، ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح «نجريج» سابقا، ما نشرته عدد من الصحف والمواقع الالكترونية، موكدا كذب تلك الأخبار التي تم تداولها حول شطب عضوية محمد صلاح.

وكشف لـ«المصري اليوم» أن عضوية محمد صلاح لم يتم شطبها من الأساس وأنه قام بتسديد اشتراك العضوية لصلاح وشقيقه من شهر أكتوبر الماضى.

وأوضح أن بعض المواقع نشرت أخبارا كاذبه والمفاجأة أن محمد صلاح ليس له حق التصويت لإنه ضمن الطلائع وأول تصويت له في شهر أكتوبر في العام القادم.

وأضاف أنه خاض الانتخابات بقائمة محترمة وجميعهم نجحوا باكتساح وأمامهم حلم لتطوير المركز وعمل مدرسة كورة تليق بمركز شباب محمد صلاح.

من جانبه أكد الحاج صلاح غالى، والد النجم محمد صلاح لـ «المصرى اليوم» أن نجله عضو في مركز الشباب ولم يتم شطب عضويته من الأساس وكل ما نشر من أخبار فهو كاذب وورائه مغرضين وطالب وسائل الإعلام بتحرى الدقة قبل نشر أي خبر.