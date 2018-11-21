شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي تتأهل لدور الـ16 ببطولة هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهلت اللاعبة رنيم الوليلي، اليوم الأربعاء، إلى دور الستة عشر لبطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش التي تستمر فعالياتها حتى يوم 25 نوفمبر الحالي.

وجاء تأهل «الوليلي» المصنفة الثانية بعد الفوز على مواطنتها روان العرابي بـ3 أشواط نظيفة بنتيجة 11-6 و11-5 و11-1 في مباراة استغرقت 20 دقيقة.

وفي الوقت ذاته، ودعت اللاعبة سلمى هاني البطولة من الدور الثاني بعد هزيمتها من لاعبة هونج كونج بـ3 أشواط لشوطين بنتيجة 9-11، 11-5، 11-8، 15-17، 11-7 في مباراة استغرقت 47 دقيقة.

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