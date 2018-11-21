تعرف على نتائج الاجتماع الفني لمباراة الاهلي والوصل

انتهى الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوصل، في كأس زايد للأندية الأبطال، ظهر اليوم الأربعاء، الذي أقيم بمدينة دبي الإماراتية.



الأهلي يواجه الوصل، في تمام الخامسة النصف من مساء الخميس، ضمن منافسات إياب دور الـ16 للبطولة العربية.

وتقرر أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي التيشيرت الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، بينما فريق الوصل يرتدي الزي الأصفر.

جدير بالذكر أن الأهلي تعادل إيجابياً مع الوصل، بهدفين لكل فريق في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.