برشلونة يقترب من إستعادة نيمار في صفقة خيالية

بدأ فريق برشلونة الإسبانى فى تنفيذ خطة استعادة البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى "كامب نو" من جديد.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية نقلاً عن شبكة "UOL ESPORTE" البرازيلية إن أندرى كورى كشاف برشلونة بقارة أمريكا الجنوبية التقى بالبرازيلى نيمار فى معسكر السامبا بإنجلترا، كما جلس مع والده، فى نفس الوقت التى تشير فيه التكهنات إلى عودة نجم باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا.

وكشف التقرير البرازيلى أن إدارة برشلونة بدأت فى التسلل إلى طريق استعادة النجم البرازيلى نيمار، الذى رحل إلى نادى العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأكبر صفقة فى تاريخ كرة القدم.

وأشارت الصحيفة إلى أن أندرى كورى رجل برشلونة فى أمريكا الجنوبية حاول إخفاء نفسه بعيداً عن الكاميرات خلال تواجده مع نيمار، لكن وسائل الإعلام نجحت فى الوصول إليه.

وأوضحت الصحيفة أن نيمار أبلغ كورى بندمه على الرحيل من برشلونة، مؤكداً له أنه حاول استكشاف إرادة الفريق الكتالونى عن طريق بعض الإداريين واللاعبين حال طلب العودة من جديد.