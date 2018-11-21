تنظيم أول بطولة نسائية بالمملكة في فنون الدفاع عن النفس

نظمت الهيئة العامة للرياضة تنظيم أول بطولة رياضية نسائية في فنون الدفاع عن النفس بالمملكة وذلك بنادي البطلة الأسطورة بمدينة جدة ، حيث شهد الحدث إقبال جماهيري كبير وسط مشاركة 40 شابة .
وتنوعت المباريات مابين رياضة ” الجوجيتسو ” و ” الكيك بوكسنج ” ، وسط ندية ومنافسة كبيرة بين المتسابقات ، تحت قيادة كل من الحكمة واللاعبة الدولية السعودية والحاصلة على الحزام الأزرق الكابتن “فرح الزهراني ” التي تتدرب في الأردن والحكمات الدوليات ” أمينة حاتم ورؤى زارع “.
إلى ذلك صرح الكابتن محمد عباس مؤسس نادي البطلة الأسطورة أن المنافسات شهدت متابعة نسائية واسعة، من مختلف الفئات العمرية، صاحبها عدة فقرات رياضية متنوعة.
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