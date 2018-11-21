شكرا لقرائتكم ريال مدريد يرحب برحيل مودريتش عقب نهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادى ريال مدريد الإسبانى، يريد التخلص من نجمه الكرواتى لوكا مودريتش عقب نهاية الموسم الحالى.

ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن إدارة النادى الملكى ترحب برحيل مودريتش فى الصيف المقبل، لهدة أسباب منها تقدمه فى العمر (33 عاما)، وتحقيق أكبر استفادة مالية منه.

وأضافت الصحيفة أن من بين الأسباب أيضا لرغبة الريال فى التخلص من لاعبه، هو انخفاض مستواه بصورة ملحوظة هذا الموسم، عقب أن أبدى رغبته فى الانضمام إلى انتر ميلان الإيطالى، بالإضافة إلى رغبة الإدارة فى عدم تحسين عقد ورفع راتبه السنوى.



مودريتش مع منتخب كرواتيا

مودريتش وكين