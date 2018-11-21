شكرا لقرائتكم برشلونة يبدأ تنفيذ خطة استعادة نيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق برشلونة الأسبانى فى تنفيذ خطة إستعادة البرازيلى نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان إلى "كامب نو" من جديد.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"الكتالونية نقلاً عن شبكة "UOL ESPORTE"البرازيلية، إن أندري كوري كشاف برشلونة بقارة أمريكا الجنوبية إلتقى بالبرازيلى نيمار فى معسكر السامبا بإنجلترا كما جلس مع والده، فى نفس الوقت التى تشير فيه التكهنات إلى عودة نجم باريس سان جيرمان إلى البلوجرانا.

وكشف التقرير البرازيلي أن إدارة برشلونة بدأت فى التسلل إلى طريق إستعادة النجم البرازيلى نيمار الذى رحل إلى نادى العاصمة الفرنسية صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو كأكبر صفقة فى تاريخ كرة القدم.

أشارت الصحيفة، إن أندري كوري رجل برشلونة فى أمريكا الجنوبية حاول إخفاء نفسه بعيداً عن الكاميرات خلال تواجده مع نيمار لكن وسائل الإعلام نجحت فى الوصول إليه.

أوضحت الصحيفة، إن نيمار أبلغ كوري بندمه على الرحيل من برشلونة مؤكداً له أنه حاول إستكشاف إرادة الفريق الكتالونى عن طريق بعض الإداريين واللاعبين فى حال طلب العودة من جديد.