شكرا لقرائتكم كارتيرون : الأهلي يملك الرغبة والطموح للفوز على الوصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال باتريس كارتيرون المدير الفني للأهلى أنه يحترم فريق الوصل الاماراتي ويعلم أن نتيجة التعادل في لقاء الذهاب لدور ال16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب والتي أقيمت في برج العرب بالإسكندرية غير مرضية للأهلي، لان التعادل بهدفين لكل فريق يصب في مصلحة الوصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده المدرب االفرنسي بحضور حسام عاشور قائد الفريق، وأضاف كارتيرون ان الأهلي يمتلك الطموح والرغبة القوية في تحقيق الفوز في مباراة الغد خاصة أن الفريق قدم مستوى جيد في لقاء الذهاب وسيطر على المباراة لمدة80 دقيقة لكن المباراة انتهت في النهاية بالتعادل ورغم سيطرة الاهلي على هذا الوقت الكبير من المباراة لم يتمكن من قتل اللقاء بهدف ثاني وفي آخر 10دقائق سكنت شباك الاهلي هدفين فسعي للتعادل وهو ما جعل البعض يظن اننا لم تخض المباراة بكل قوة وهذا غير حقيقي.