شكرا لقرائتكم وليد صلاح الدين : الأهلي يمر بمحنة كبيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، وقائد الأهلي الأسبق، أن الأهلي يمر بظروف صعبة خلال الفترة الماضية.

وقال وليد صلاح الدين خلال تصريحات إذاعية : "الله يكون في عون مجلس ادارة الاهلى بسبب الضغط الكبير الذي يعاني منه النادي".

وتابع: "أرفض رحيل كارتيرون عن تدريب الأهلي في وسط الموسم، لأنه كان من الممكن أن يكون بطل قوي حاليا في حال فوزه ببطولة أفريقيا، وأتمنى أن يكمل الموسم مع الأهلي لأنه مدرب جيد".

وأضاف: "أتمنى من الإدارة أن تجدد لمؤمن زكريا، لأنه لاعب متكامل، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يتحمل المسئولية في الفريق حاليا".

ويرى مدير الكرة في نادي الاتحاد السكندري، أن الأداء الكروي ضعيف جدا في الدوري المصري، ولكن هناك إثارة كبيرة بسبب تقارب النقاط قائلا: "كل مباريات الدوري بها حماس وتخبيط وجري، لكن مفيش أي أداء فني".

وتابع: "لا يوجد فريق في مصر قادر على المحافظة على أدائه طوال الموسم، والاختلاف فقط في ثلاثة فرق وهم الأهلي والزمالك وبيراميدز".

وأضاف: "لا يوجد فوارق بين اللاعبين في الدوري الممتاز، والفارق الوحيد هو شخصية اللاعب داخل الملعب".