شكرا لقرائتكم تعادل سلبي بين النجوم والمقاصة في الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول بين فريقى النجوم ومصر المقاصة بالتعادل السلبى فى المباراة بين الفريقين على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري العام

ويحتل النجوم المركز الثامن برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبيه 12 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الرابع برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 12 هدفًا وتلقت شباكه 10 أهداف وما زالت لديه مباراة مؤجلة .

ويسعى أحمد سامى المدير الفنى للنجوم لمواصلة النتائج المتميزة واستغلال تعثر المقاصة الذى يسعى مدربه طلعت يوسف للعودة لقطار الانتصارات مرة أخرى للزحف نحو مراكز القمة .