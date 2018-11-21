تعرف على تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة الأهلي والوصل

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جدة - عمرو شويل اسفر الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والوصل الاماراتي في إياب دور الـ 16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب والذي أقيم في مقر نادي الوصل بإمارة دبي عن الاتفاق على ارتداء الأهلي "زيه الأحمر" المعتاد على أن يرتدي حارس المرمي الزي الاسود بالكامل فيما يرتدي فريق الوصل الزي الأصفر وحارس مرماه الأخضر بالكامل .

ويلتقي الاهلى مع الوصل في الخامسة والنصف من مساء غداً ، الخميس، بتوقيت القاهرة السابعة والنصف بتوقيت الامارت في أياب دور الـ16 لكأس زايد للأندية أبطال العرب ، علماً بأن لقاء الذهاب ببرج العرب إنتهى بالتعادل 2/2.

حضر الاجتماع ممثلا عن الاهلي كلا من محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة ،وسمير عدلي المدير الإداري بجانب كلا من محمد سعيد المصري مراقب المباراة وخليل جلال مراقب الحكام وناصر العبيدلي المنسق العام للمباراة وماجد بشير المنسق الإعلامي للمباراة وابراهيم النمر مساعد الأمين العام لاتحاد الكرة الإماراتي وحميد يوسف ونايف الرشيد وجمعة الكعبي من نادي الوصل وفهد التميمي من الاتحاد العربي.

وتم الإتفاق خلال الاجتماع على كافة الاجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة وعلى حضور الفريقين للملعب قبل بداية القاء بـ90 دقيقة.