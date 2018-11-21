شكرا لقرائتكم براد جونز: فقدت الذاكرة.. ومباراة الهلال لا تهمني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الأسترالي براد جونز حارس النصر أنه لا يتذكر تفاصيل إصابته الخطيرة التي تعرض لها في مباراة فريقه وأهلي جدة مطلع الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه لا يهتم بمباراة ديربي الرياض يوم الثامن من ديسمبر وأنه يركز على المباريات التي تسبقها.

وقال جونز لـ"في المرمى": لا أعاني من آثار طويلة المدى بالنسبة للإصابة، والحقيقة لا أتذكر أي شيء، الآن الوضع أفضل بكثير لأنني استعدت عافيتي في وقت أسرع من المتوقع.

وواصل حارس أستراليا: حالتي تختلف عن التشيكي بيتر تشيك لأن الأخير تعرض إلى كسر في الجمجمة، لكني أسير على طريق التعافي بشكل جيد، ومتشوق للعودة إلى الملاعب.

وحول ناديه، أجاب: دخل 8 لاعبين جدد إلى قائمة الفريق وهم بحاجة إلى الانسجام والتأقلم، أما عن كارينيو فهو مدرب رائع وقوي لكن من الطبيعي أن يغضب المشجعون، وسنحاول التحسن وأنا شخصياً متحمس للعمل مع المدرب الجديد.