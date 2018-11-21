7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 21 نوفمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية وأبرزها، الأهلى يؤكد جاهزية حسام عاشور لمباراة الوصل فى الإمارات، محمد صلاح يسدد اشتراك مركز شباب نجريج بعد أزمة الشطب .

أكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلى جاهزية حسام عاشور، كابتن الفريق لمواجهة الوصل الإماراتى، مشيرا إلى أن اللاعب تعرض للإصابة أمس بكدمة فى أصبع القدم الأيسر أثناء مشاركته فى التدريبات، ولم يستطع إكمالها، وخضع لفحوصات طبية وقتها.

تحسّنت حالة محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى خلال الساعات الماضية عقب إجراء جراحة أول أمس الاثنين لاستئصال ورم فى الرقبة يضغط على الحبل الشوكى تسبب فى آلام العمود الفقرى عانى منها لعدة أشهر.

أكد محمد يوسف، المدرب العام للأهلى والقائم بأعمال مدير الكرة سعى فريقه لتحقيق نتيجة إيجابية فى لقاء الإياب لدور الـ16 بكأس زايد للاندية أبطال العرب تضمن له التأهل لدور الثمانية.

تأهلت البطلة المصرية رنيم الوليلى لاعبة الاسكواش والمصنفة الثانية عالميا، إلى دور الـ16 ببطولة هونج كونج المفتوحة للاسكواش بعد تغلبها على مواطنتها روان العربى فى منافسات دور الـ32 بثلاثة أشواط نظيفة.

سدد الدولى المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى اشتراكه المتأخر فى مركز شباب نجريج، موطن اللاعب الأصلى فى مركز بسيون بمحافظة الغربية.

تأكد غياب محمود الونش مدافع الزمالك عن الفريق الأبيض لمدة لن تقل عن أسبوعين، ما يؤكد غيابه عن مواجهة الفريق أمام الجونة بالدورى الممتاز التى ستقام يوم الاثنين المقبل.

‎أكد خالد الدرندلى رئيس بعثة النادى الأهلى أن باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق انفعل على اللاعبين فى التدريب وظهر غاضبًا قبل مباراة الوصل الإماراتى غدًا فى البطولة العربية.