شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض تكريم البرلمان لمنتخب الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مجلس إدارة اتحاد الكرة تكريم منتخب مصر لكرة الصالات فى البرلمان بسبب عدم وصول دعوى رسمية إلى اتحاد الكرة. كانت اللجنة الأولمبية قد طالبت منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة هشام صالح ونادر رشاد بالتواجد فى مقر البرلمان اليوم لتكريمهم بعد حصول منتخب الصالات للشباب على برونزية اوليمبياد الأرجنتين. وكشف أحمد شوبير عضو اتحاد الكرة، لـ"الخليج 365"، أن المنتخب لم يذهب للبرلمان للتكريم بسبب عدم وصول خطاب أو دعوة رسمية من البرلمان إلى مجلس الجبلاية للتكريم، وكان من المقرر ذهاب المنتخب إلى البرلمان ظهر اليوم لتكريمهم قبل أن يتم إخطارهم من قبل اتحاد الكرة بعدم الذهاب بسبب عدم وصول أى دعوة رسمية لمقر اتحاد الكرة.

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