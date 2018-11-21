شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يمنح علاء حامد الرئاسة الشرفية لفرع بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد الكاراتيه برئاسة محمد الدهراوى منح الرئاسة الشرفية لمنطقة بورسعيد إلى علاء حامد عضو مجلس إدارة المصرى ورئيس اتحاد الجمباز السابق. وكان علاء حامد رئيسا للمنطقة خلال السنوات الماضبة، حيث إنه كان لاعبا ومدربا للكاراتيه. يذكر أن الكاراتيه حقق 3 ميداليات برونزية فى منافسات بطولة العالم التى أقيمت بإسبانيا مؤخرا، عن طريق جيانا فاروق وشيماء أبو اليزيد وفريق جماعى آنسات.

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