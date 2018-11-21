شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجمباز يبحث استعدادات استضافة البطولة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز اجتماعا لمناقشة التفاصيل الخاصة بالبطولة الدولية للجمباز الإيقاعى التى يستضيفها نادى هليوبوليس لأول مرة فى تاريخه خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر المقبل على ملعب الصالة المغطاة بفرع النادى بمدينة الشروق بمشاركة 10 دول أجنبية يمثلها 80 فردا ما بين مدربين وإداريين ولاعبات، منهم 60 لاعبة مصنفة دوليا، بالإضافة إلى الأندية المصرية التى تشارك بنحو 240 لاعبة منها الجزيرة والصيد ووادى دجلة.

شهد الاجتماع نهى عبد الوهاب بصفتها نائب رئيس اللجنة الفنية فى الاتحاد الدولى والدكتورة نهاد زايد المدير التنفيذى للاتحاد المصرى للجمباز، والرائد عمر مكي عضو اللجنة الفنية، والدكتور محمد على سليمان رئيس اللجنة الفنية، الدكتور احمد رجب رئيس لجنة المسابقات وآخرون من اللجنة المسئولة من الاتحاد المصري للجمباز، وعمرو السنباطى رئيس مجلس إدارة نادي هليوبوليس وشيرين محفوظ عضو مجلس الإدارة و تامر إسماعيل عضو اللجنة الرياضية

تناول الإجتماع الاستعدادات النهائية واستقبال الوفود المشاركة، لخروج البطولة بالمستوى اللائق، على غرار البطولة الأفريقية للجمباز التي أقيمت مؤخرا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى.



